Белорусы собирают миллионы на помощь пострадавшим в ходе августовских волнений. Обзор иницатив

Источник материала: Onliner Год, конечно, так себе, но можно сменить угол зрения и найти что-то хорошее. Второй кряду период скомканных эмоций (сперва пандемия, затем августовские волнения) заставил белорусов мобилизоваться и проявить свои лучшие качества по части взаимопомощи. Взятый в эпоху «карантиновируса» разгон позволил быстро наладить множество инициатив, которых затребовали события конца лета. Белорусам, которых в силу разных причин настигла нужда в лечении, поиске работы и других типов помощи, обещают поддержку. Ее значимость особо возрастает в периоды, когда ясно, что ничего не ясно.

«Имена»: центр медицинской помощи и реабилитации

«Имена» запустили проект «Центр медицинской помощи и реабилитации для пострадавших во время мирных демонстраций».

— К нам могут обратиться все пострадавшие, которым нужны в первую очередь дорогостоящие операции, реабилитация, лекарства, медицинское оборудование. Наши медицинские кураторы и волонтеры подберут клинику или нужный пострадавшему медицинский/реабилитационный центр как в Беларуси, так и за рубежом. Помощь пострадавший получит абсолютно бесплатно, — говорит основательница проекта Екатерина Синюк. — Заявку на получение помощи через наш центр нужно заполнить тут или позвонить по единому номеру +375 (44) 709-79-11 — специалисты направят к нам за медпомощью, помогут оформить заявку.

Проект помогает пострадавшему подобрать клинику, а также организует и оплачивает:

лечение, реабилитацию в клиниках/центрах как в Беларуси, так и за границей;

исследования (например, исследования головного мозга, опорно-двигательного аппарата и так далее);

операции в Беларуси и за рубежом (зубопротезирование, пластические операции и так далее);

покупку медицинского оборудования (коляски, гибкие шины и так далее);

долгосрочное психотерапевтическое лечение.





— Из каких денег оплачивается помощь и на какую помощь деньги не нужны?

— За несколько дней мы собрали фонд для оплаты медпомощи — больше миллиона рублей. Для физлиц сбор закрыт. Для юрлиц у нас есть лист ожидания, куда мы вносим тех, кто готов будет оплатить помощь пострадавшим по нашему запросу. Это несколько десятков компаний.

При этом сегодня есть бесплатные услуги для пострадавших. Многие медцентры либо сами бесплатно оказывают помощь, либо им оплачивают расходы компании-спонсоры, которые напрямую заключили договоры с медцентрами. У нас сформировалась партнерская сеть для организации медпомощи, через которую мы направляем пострадавших туда, куда им нужно попасть.

Синюк называет партнеров проекта:

Платформа телемедицинских сервисов 2doc.by. Команда ведет базу тех медцентров, которые оказывают услуги бесплатно, и туда направляются пострадавшие. Платформа собрала у себя 35 партнеров-медцентров.

IT-компания Gurtam, которая заключила договоры с медицинскими центрами по всей Беларуси и оплатила медуслуги; 15 клиник в разных регионах уже принимают пострадавших.

Probono.by — агрегатор всех основных инициатив помощи пострадавшим. Их специалисты ведут прием звонков от пострадавших. +375 (44) 709-79-11 — единый номер для пострадавших вне зависимости от того, какая именно помощь нужна. Так, если пострадавшим нужна помощь психолога или юридическая помощь, человека переключат на другие инициативы, если медицинская — переключат на центр медпомощи и реабилитации.

Непосредственно «Имена», новосозданный центр, сейчас фокусируется на тяжело пострадавших.

Над проектом по медпомощи пострадавшим работают координаторы из команды «Имен» и более 40 волонтеров:

Кураторы-сопровождающие для каждого пострадавшего. К каждому пострадавшему прикрепляется свой куратор-волонтер, который сопровождает человека от момента обращения и до назначения ему нужных процедур и исследований. Волонтер сопровождает человека на всех этапах его лечения, отвечает на все вопросы, которые возникают у него по ходу организации медпомощи. У каждого куратора есть несколько подопечных.

Медики-волонтеры, которые консультируют кураторов-сопровождающих (если возникает какой-то специфический вопрос).

Fibery.io, которая создала для этого проекта удобный софт для управления процессом помощи.

— Таким образом, мы либо работаем через сеть партнерских медцентров, либо сами «Имена» заключают договор с пострадавшим и оплачивают все необходимые медуслуги. Многие инициативы, которые есть сейчас, направлены на экстренную или разовую помощь. Важно: помощь нашего центра рассчитана на то, чтобы вести пациента долгосрочно — месяцы и, если понадобится, годы — в зависимости от того, сколько ему надо будет восстанавливаться после полученных травм.

Другие виды медпомощи

В белорусском сегменте интернета представлен упомянутый Синюк сервис Probono , создатели которого выполнили большую работу и объединили в одном месте разного рода предложения по помощи пострадавшим и поиску лечения или новой работы для них.





Медпомощь пострадавшим в ходе недавних событий представлена чуть ли не шире всего. Наблюдается традиционный перекос в сторону Минска, но хватает и региональных предложений. Они самого разного характера: помощь женщинам и девушкам, реабилитация, неврология, проведение УЗИ, консультации терапевта, ортопеда, невролога, отоларинголога, реабилитация после травм, восстановление организма, укрепление суставов, связок, мышечного корсета и даже акупунктура. Ясное дело, есть направление на психологическую и психотерапевтическую помощь с назначением медикаментозного лечения — это для довольно большого количества белорусов, которые схватили депрессии, тревожные состояния, панические атаки и не могут справиться с этим самостоятельно.

Красный Крест

Белорусский Красный Крест видит свою роль в помощи пострадавшим в равной степени. В организации говорят: «В любой ситуации мы неизменно следуем принципам нейтральности и гуманности».

Среди задач БКК:

Оказание помощи задержанным и пострадавшим.

Оказание пострадавшим помощи в оздоровлении.

Оказание первой помощи нуждающимся в местах массового скопления людей.

Защита здоровья волонтеров и работников БКК.

Вовлечение населения в процессы оказания помощи путем сбора необходимых продуктовых и гигиенических наборов, воды, одежды.

Обучение людей навыкам оказания первой помощи (за август 2020 года обучено 747 человек).





Волонтеры обеспечили доставку продуктов питания и необходимых вещей для задержанных. Среди предоставленного:

гигиенические наборы (4250);

вода (1400 литров);

продукты питания (740);

теплая одежда (630);

пледы (42).

Помимо этого, БКК направил 3 человек в оздоровительные центры и будет продолжать эту работу. 81 волонтером из отрядов быстрого реагирования было организовано уже 84 дежурства в местах наибольшего скопления людей, где 153 раза оказывали первую помощь, 38 раз — психосоциальную поддержку.

Юридическая помощь

Область применения достаточно широкая: и пострадавшие в ходе протестов, и уволенные, и те работники, которые по каким-то причинам ощущают давление. Основная масса предложений стала появляться, когда все немного утихло. Юристы предлагают свои бесплатные услуги для пострадавших в ходе событий 9—13 августа. По большей части это консультации. Очень много предложений о помощи в составлении документов правового характера по вопросам трудового права, регистрации ИП и юридических лиц, выборе формы осуществления деятельности и системы налогообложения. Осуществляется также консультирование и составление документов правового характера по вопросам трудового права.

BY_Help и BYSOL

Фонд BY_Help занимается помощью белорусам, арестованным, оштрафованным и избитым силовиками. BYSOL занимается помощью госслужащим либо снова-таки силовикам, которые оставили свое место службы в ходе последних событий. Помимо этого, фонд поддерживает забастовочные структуры.

Координатор команды BY_Help Алексей Левончик находится в Лондоне. Она изначально занималась арестованными и оштрафованными. Когда добавились избитые, раненые и уволенные, начался завал. Было принято решение о создании еще одной структуры — BYSOL. Ее руководитель Андрей Стрижак руководит всеми процессами из Киева.

Общая сумма, собранная двумя фондами, на данный момент составляет около $5 млн. А сумма оказанной помощи — 400 тыс. рублей (BY_Help) и примерно 80 тыс. рублей (BYSOL).

Задача обоих фондов — оказать и продемонстрировать возможность оказания точечной помощи, осуществляя ее как можно быстрее. Хотя представители организаций согласны, что со скоростью есть проблемы. Прямо сейчас верификацию заканчивает Facebook (процесс может занимать до двух недель), на площадке которого проводятся сборы. Далее такой же проверкой будет заниматься банк.

В BY_Help и BYSOL говорят, что идеальный срок с момента подачи заявки и до передачи денег — три недели. Но сейчас это трудновыполнимая задача. Отсюда и небольшие пока что суммы оказанной помощи, объясняют в фондах. По плану выход на полную мощность состоится во второй половине сентября.

BY_Help на верификации заявок (их поступило около 3 тыс.) заняты 30 волонтеров, в BYSOL — пока 18, но их число также будет доведено до 30.

Помощь с работой

В продолжение предыдущей темы стоит упомянуть инициативу ByChange . В описании заявлено желание «помочь гражданам Республики Беларусь, которые лишились работы из-за своих убеждений, поступков или высказанного мнения». Менторы выражают готовность рассказать о возможностях IT-сферы, помочь понять, какая специальность может подойти конкретному человеку, ну и обучить ей.





Если говорить не про «айтишки», тот же агрегатор Probono выкатывает широкий список предложений, скроллить которые устает палец. Есть возможность окончить курсы или сразу попробовать себя на новой работе. Не факт, что все выгорит, но направление поиска вполне себе можно определить.