Задержание члена координационого совета Лилии Власовой формально не связано с политикой













"Мы знаем, что Лилию задержал департамент финансовых расследований. То есть скорее всего это вопрос какой-то, формально не касающийся деятельности координационного совета", - заявил журналистам член президиума совета, юрист Максим Знак.





При этом он не исключил, что задержание Власовой может быть связано с политической деятельностью. "Мы видим, что есть странная корреляция между политической активностью и появлением каких-то составов (правонарушения - Прим.), например, экономических. Такая корреляция начинает прослеживаться", - сказал он.





Как поздно вечером сообщил адвокат Андрей Николаев, Лилия Власова остается под стражей. О сути обвинения адвокат говорить не может, так как находится под подпиской о неразглашении.





"Интерфакс-Запад" в КГК. В пресс-службе Комитета госконтроля Беларуси факт и причины задержания Власовой не комментируют. "Без комментариев" - ответили агентствув КГК.





Власова является международным медиатором и юристом.



