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Задержание члена координационого совета Лилии Власовой формально не связано с политикой

01.09.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дело, по которому задержана член президиума координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, формально не связано с деятельностью совета.




"Мы знаем, что Лилию задержал департамент финансовых расследований. То есть скорее всего это вопрос какой-то, формально не касающийся деятельности координационного совета", - заявил журналистам член президиума совета, юрист Максим Знак.

При этом он не исключил, что задержание Власовой может быть связано с политической деятельностью. "Мы видим, что есть странная корреляция между политической активностью и появлением каких-то составов (правонарушения - Прим.), например, экономических. Такая корреляция начинает прослеживаться", - сказал он.

Как поздно вечером сообщил адвокат Андрей Николаев, Лилия Власова остается под стражей. О сути обвинения адвокат говорить не может, так как находится под подпиской о неразглашении. 

В пресс-службе Комитета госконтроля Беларуси факт и причины задержания Власовой не комментируют. "Без комментариев" - ответили агентству "Интерфакс-Запад" в КГК.

Власова является международным медиатором и юристом.

Ранее в Минске были задержаны двое других членов КС - Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, 25 августа оба они были приговорены к 10 суткам административного ареста за организацию несанкционированного мероприятия.
 
Теги: Минск
 
 
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Дело, по которому задержана член президиума координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, формально не связано с деятельностью совета.
 
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