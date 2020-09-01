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Фронтальный раздел ожидает юго-запад Беларуси
Источник материала: Навiны
В первый день осени-2020 погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, по юго-западной половине скажется влияние фронтального раздела.
Ожидается переменная облачность. На юго-западе пройдут дожди (местами — ливни), в отдельных районах прогремят грозы, отмечают синоптики.
Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
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В первый день осени-2020 погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, по юго-западной половине скажется...
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