ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фронтальный раздел ожидает юго-запад Беларуси

01.09.2020 08:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В первый день осени-2020 погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, по юго-западной половине скажется влияние фронтального раздела.

Фронтальный раздел ожидает юго-запад Беларуси

Ожидается переменная облачность. На юго-западе пройдут дожди (местами — ливни), в отдельных районах прогремят грозы, отмечают синоптики.

Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +16..+18°C (вероятность осадков более 90%, гроза);
  • Витебск +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель +25..+27°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +17..+19°C (вероятность осадков 30-40%, гроза).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день осени-2020 погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, по юго-западной половине скажется...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп сообщил об аресте более 200 участников беспорядков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика