Цепкало назвал условия переговоров между Лукашенко и оппозицией









Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».





«Мы не знаем в отношении чего и как он будет делать эту конституционную реформу», — сказал он.





При этом он подчеркнул, что переговоры возможны лишь в том случае, «если это будет сделано в рамках неких международных обязательств».





Ранее Лукашенко заявил, что если повторные выборы и состоятся, то после принятия новой конституции. «Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже «альтернативщики» не были против», — сказал он на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).





По его словам, замена главного закона страны произойдет путем референдума, так как и ранее этот процесс происходил подобным образом. «И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — пообещал он.







