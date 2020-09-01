Цепкало: Тихановская должна была заявить о победе на этих выборах

Экс-кандидат в президенты Белауси Светлана Тихановская не смогла стать «альтернативным президентом» страны.





Как заявил в прямом эфире «Эхо Москвы» незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало, «Тихановская должна была заявить о том, что она победила на этих выборах, и тогда можно было бы формировать параллельные структуры, которые приносили бы ей присягу».

На вопрос журналиста, означает ли это, что Тихановской не удалось стать альтернативным лидером, Цепкало ответил утвердительно: «Да, она ушла от этого».

Впрочем, подчеркнул экс-глава ПВТ, «мы, наверное, на большее не рассчитывали, потому что мы понимали, что ее муж находится в заложниках».

По его мнению, в такой ситуации «и так было достигнуто больше, чем можно было ожидать».