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Цепкало: Тихановская должна была заявить о победе на этих выборах

01.09.2020 09:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Белауси Светлана Тихановская не смогла стать «альтернативным президентом» страны.

Цепкало: Тихановская должна была заявить о победе на этих выборах

Как заявил в прямом эфире «Эхо Москвы» незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало, «Тихановская должна была заявить о том, что она победила на этих выборах, и тогда можно было бы формировать параллельные структуры, которые приносили бы ей присягу».

На вопрос журналиста, означает ли это, что Тихановской не удалось стать альтернативным лидером, Цепкало ответил утвердительно: «Да, она ушла от этого».

Впрочем, подчеркнул экс-глава ПВТ, «мы, наверное, на большее не рассчитывали, потому что мы понимали, что ее муж находится в заложниках».

По его мнению, в такой ситуации «и так было достигнуто больше, чем можно было ожидать».

 
 
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Экс-кандидат в президенты Белауси Светлана Тихановская не смогла стать «альтернативным президентом» страны.
 
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