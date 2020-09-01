|
Цепкало: Тихановская должна была заявить о победе на этих выборах
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Белауси Светлана Тихановская не смогла стать «альтернативным президентом» страны.
Как заявил в прямом эфире
На вопрос журналиста, означает ли это, что Тихановской не удалось стать альтернативным лидером, Цепкало ответил утвердительно: «Да, она ушла от этого».
Впрочем, подчеркнул экс-глава ПВТ, «мы, наверное, на большее не рассчитывали, потому что мы понимали, что ее муж находится в заложниках».
По его мнению, в такой ситуации «и так было достигнуто больше, чем можно было ожидать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Белауси Светлана Тихановская не смогла стать «альтернативным президентом» страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)