«Может возникнуть у каждого». Врач о том, что надо знать про разноцветный лишай

Разноцветный лишай — болезнь, которая может возникнуть у каждого. Все дело в том, что вызван он активным ростом и размножением грибов рода Malassezia, которые являются частью нашей нормальной кожной флоры. Разбираемся, как распознать это заболевание, вылечить и какая есть профилактика рецидивов.
Светлана ЯкубовскаяВрач-дерматовенеролог Городского клинического кожно-венерологического диспансера Минска, ведет блог в Instagram
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В результате заболевания на коже возникают пятна разных цветов (от светлых до темно-коричневых) и размеров. Они появляются на плечах, спине, груди, шее, животе, в области паха (реже, но бывают и на лице). Пятна слегка шелушатся, не чешутся (хотя иногда отмечают легкий зуд). Они становятся заметнее после загара. Могут сливаться в распространенные обширные пятна и порой даже исчезают самостоятельно (например, когда становится холоднее)
Это заболевание может развиться в любом возрасте.
Возникновению таких пятен будут способствовать:⠀
влажный теплый климат (путешествие в дальние страны, наступление лета),
потение (из-за физнагрузки, лишнего веса и так далее),
снижение защитных иммунных сил организма,
генетическая предрасположенность,
использование масел для ванн,
масляных средств по уходу за кожей,
жирная кожа.
Если смазать такие пятна йодом, они активно его впитают и окрасятся.
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После терапии на теле в области бывших пятен, которые изначально были светлыми, могут оставаться такого же цвета участки кожи, которые постепенно восстановят свой цвет.
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Разноцветный лишай — это не заразное заболевание. Оно может появляться после лечения, спустя какое-то время вновь и вновь, и в таком случае важна профилактика.
Лечение и профилактика
Лечение стоит начать с местных противогрибковых средств (на основе аллиламинов, а также азолов). Назначение препаратов внутрь оправдано, если высыпания обширны и наружное лечение не дало результатов (либо если частые рецидивы).
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Для профилактики рецидива высыпаний после терапии можно использовать в качестве геля для душа один раз в неделю шампунь с лечебными препаратами.