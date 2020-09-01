«Может возникнуть у каждого». Врач о том, что надо знать про разноцветный лишай

Источник материала: Tut.by

Разноцветный лишай — болезнь, которая может возникнуть у каждого. Все дело в том, что вызван он активным ростом и размножением грибов рода Malassezia, которые являются частью нашей нормальной кожной флоры. Разбираемся, как распознать это заболевание, вылечить и какая есть профилактика рецидивов.



Светлана ЯкубовскаяВрач-дерматовенеролог Городского клинического кожно-венерологического диспансера Instagram Врач-дерматовенеролог Городского клинического кожно-венерологического диспансера Минска , ведет блог в

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В результате заболевания на коже возникают пятна разных цветов (от светлых до темно-коричневых) и размеров. Они появляются на плечах, спине, груди, шее, животе, в области паха (реже, но бывают и на лице). Пятна слегка шелушатся, не чешутся (хотя иногда отмечают легкий зуд). Они становятся заметнее после загара. Могут сливаться в распространенные обширные пятна и порой даже исчезают самостоятельно (например, когда становится холоднее)

Это заболевание может развиться в любом возрасте.



Фото: nhs.uk

Возникновению таких пятен будут способствовать:⠀

влажный теплый климат (путешествие в дальние страны, наступление лета),

потение (из-за физнагрузки, лишнего веса и так далее),

снижение защитных иммунных сил организма,

генетическая предрасположенность,

использование масел для ванн,

масляных средств по уходу за кожей,

жирная кожа.

Если смазать такие пятна йодом, они активно его впитают и окрасятся.

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После терапии на теле в области бывших пятен, которые изначально были светлыми, могут оставаться такого же цвета участки кожи, которые постепенно восстановят свой цвет.

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Разноцветный лишай — это не заразное заболевание. Оно может появляться после лечения, спустя какое-то время вновь и вновь, и в таком случае важна профилактика.

Лечение и профилактика

Лечение стоит начать с местных противогрибковых средств (на основе аллиламинов, а также азолов). Назначение препаратов внутрь оправдано, если высыпания обширны и наружное лечение не дало результатов (либо если частые рецидивы).

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Для профилактики рецидива высыпаний после терапии можно использовать в качестве геля для душа один раз в неделю шампунь с лечебными препаратами.