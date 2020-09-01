|
На Долгобродской грузовик сбил мужчину. Из-под автомобиля пострадавшего доставали спасатели
Источник материала: Tut.by
Грузовик наехал на мужчину на столичной улице Долгобродской, потребовалась помощь спасателей,
Инцидент произошел утром 31 августа. В МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Когда спасатели прибыли к месту, выяснилось, что грузовой автомобиль, двигаясь задним ходом, наехал на человека.
Работники МЧС извлекли мужчину из-под грузовика и передали медикам. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)