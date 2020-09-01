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На Долгобродской грузовик сбил мужчину. Из-под автомобиля пострадавшего доставали спасатели

01.09.2020 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грузовик наехал на мужчину на столичной улице Долгобродской, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС.


Инцидент произошел утром 31 августа. В МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Когда спасатели прибыли к месту, выяснилось, что грузовой автомобиль, двигаясь задним ходом, наехал на человека.


Работники МЧС извлекли мужчину из-под грузовика и передали медикам. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.

 
 
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С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.
 
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