На Долгобродской грузовик сбил мужчину. Из-под автомобиля пострадавшего доставали спасатели

Источник материала: Tut.by

Грузовик наехал на мужчину на столичной улице Долгобродской, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС.





Инцидент произошел утром 31 августа. В МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Когда спасатели прибыли к месту, выяснилось, что грузовой автомобиль, двигаясь задним ходом, наехал на человека.





Работники МЧС извлекли мужчину из-под грузовика и передали медикам. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.