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«Посиневшие пальцы»: Я просто не хочу, чтобы страну порезали на куски

01.09.2020 13:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

«Посиневшие пальцы» Беларуси сегодня в очередной раз утверждали, что не хотят цепляться аз власть.

"Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну", - заявили они.

«Посиневшие пальцы» сказали, что их поддерживают миллионы людей, и что если они уйдут, то в стране начнут резать эти миллионы и их детей.

"Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - заявили «посиневшие пальцы».

 
 
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«Посиневшие пальцы» Беларуси сегодня в очередной раз утверждали, что не хотят цепляться аз власть.
 
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