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Лавров: К работе над новой Конституцией Беларуси должно быть привлечено гражданское общество
01.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва желает Минску самому разрешить проблемы внутри страны «без какого-либо вмешательства извне». Предложенная властями Беларуси конституционная реформа является оптимальной, полагает глава МИД России, передает
Он добавил, что гражданское общество Беларуси должно подключиться к работе над реформой Конституции.
«Лукашенко еще до начала выборов говорил о конституционной реформе, о том, что эта реформа должна быть деперсонифицирована и предполагать устойчивость политической системы республики независимо от личности. Он сказал, что уже готов сейчас приступать к разработке этих реформенных преодолений», – напомнил министр.
Вместе с тем заявления западных лидеров по поводу ситуации в республике Лавров назвал неэтичными.
«Посмотрите, какие заявления делают про ту же ситуацию в Беларуси генеральный секретарь НАТО, представители Евросоюза, западные лидеры, которые оказались во главе ОБСЕ», – сказал министр.
Лавров назвал их слова «нравоучениями», произносимые тоном, не допускающим даже сомнения в том, что это должно восприниматься всеми как руководство к действию. По словам главы МИД России, это говорит об отсутствии «элементарных дипломатических навыков» и неэтично не только с точки зрения дипломатии, но и с человеческой.
Попытки надавить на Беларусь с помощью санкций недопустимы, считает глава российского дипломатического ведомства.
Прежде всего страны Балтии требуют, чтобы руководство Беларуси согласилось с посредничеством ОБСЕ. Однако, по словам Лаврова, возникает вопрос: «А почему, собственно, ОБСЕ не поехало наблюдать за выборами в Республику Беларусь, куда она получила приглашение?».
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране нужно создать систему, которая не будет завязана на главе государства. Он рассказал, что сейчас
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Министр в День знаний провел встречу в Москве со студентами и преподавателями МГИМО, в ходе которой, в частности, рассказал о своем отношении к ситуации в Беларуси.
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