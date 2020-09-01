Лавров: К работе над новой Конституцией Беларуси должно быть привлечено гражданское общество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва желает Минску самому разрешить проблемы внутри страны «без какого-либо вмешательства извне». Предложенная властями Беларуси конституционная реформа является оптимальной, полагает глава МИД России, передает РИА «Новости» .

«Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет. Президент Беларуси предложил конституционную реформу. По-моему, по нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», – сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Он добавил, что гражданское общество Беларуси должно подключиться к работе над реформой Конституции.

«Лукашенко еще до начала выборов говорил о конституционной реформе, о том, что эта реформа должна быть деперсонифицирована и предполагать устойчивость политической системы республики независимо от личности. Он сказал, что уже готов сейчас приступать к разработке этих реформенных преодолений», – напомнил министр.

«Я посчитал правильным, чтобы к этой работе были приглашены гражданское общество. И думаю, что они сами все-таки проявят, если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать какие-то противоречия», – подчеркнул российский министр.

Вместе с тем заявления западных лидеров по поводу ситуации в республике Лавров назвал неэтичными.

«Посмотрите, какие заявления делают про ту же ситуацию в Беларуси генеральный секретарь НАТО, представители Евросоюза, западные лидеры, которые оказались во главе ОБСЕ», – сказал министр.

Лавров назвал их слова «нравоучениями», произносимые тоном, не допускающим даже сомнения в том, что это должно восприниматься всеми как руководство к действию. По словам главы МИД России, это говорит об отсутствии «элементарных дипломатических навыков» и неэтично не только с точки зрения дипломатии, но и с человеческой.

Попытки надавить на Беларусь с помощью санкций недопустимы, считает глава российского дипломатического ведомства.



«Убеждены, что белорусский народ имеет все возможности самостоятельно эту проблему решить. Да, есть вопросы, которые необходимо обсуждать, – это очевидно. Но пытаться сразу же выступать неким судьей, как это пытаются делать наши западные коллеги, сразу выносить свои приговоры, пытаться исполнять эти приговоры путем введения санкций и прочих угроз, мы считаем недопустимым в современном мире», – указал Лавров.



По словам министра, эти «повадки» проявляются в Евросоюзе, у соседей Беларуси, которые хотят на свою жесткую антилукашенковскую платформу затянуть всех членов ЕС.



«Мы знаем, что это вызывает серьезный дискомфорт у тех стран, которые считаются «старой Европой», которые понимают необходимость действовать сбалансированно, и у которых грубое, прямое, откровенное вмешательство во внутренние дела любого государства вызывают все-таки какой-то дискомфорт», – сказал Лавров.

Прежде всего страны Балтии требуют, чтобы руководство Беларуси согласилось с посредничеством ОБСЕ. Однако, по словам Лаврова, возникает вопрос: «А почему, собственно, ОБСЕ не поехало наблюдать за выборами в Республику Беларусь, куда она получила приглашение?».