Координационный совет сообщил о вызове на допрос еще трех человек

В СК вызвали лидера движения «За свободу» Юрия Губаревича, генерального директора бизнес-школы ИПМ, Павла Данейко и исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова.





Как отмечает Tut.by, следователи уже провели допрос всех членов президиума координационного совета, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич. С каждого из них, за исключением Алексиевич, отказавшейся свидетельствовать против себя, взяли подписку о неразглашении.



