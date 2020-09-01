ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Координационный совет сообщил о вызове на допрос еще трех человек

01.09.2020 17:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос еще трех членов координационного совета оппозиции республики, сообщили РБК в пресс-службе совета.

В СК вызвали лидера движения «За свободу» Юрия Губаревича, генерального директора бизнес-школы ИПМ, Павла Данейко и исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова.

Как отмечает Tut.by, следователи уже провели допрос всех членов президиума координационного совета, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич. С каждого из них, за исключением Алексиевич, отказавшейся свидетельствовать против себя, взяли подписку о неразглашении.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос еще трех членов координационного совета оппозиции республики, сообщили РБК в пресс-службе совета.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки на смартфоны и другие гаджеты. Что подешевело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика