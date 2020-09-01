ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сильная гроза с ветром: в Беларуси ликвидируют последствия стихии

01.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ликвидируют последствия сильной грозы. В четырех районах Минской области ветер достигал 18 метров в секунду. Такие порывы срывали крыши домов, сообщает «МИР 24».

Кровля повреждена как минимум на 16-ти жилых строениях. Более 30-ти населенных пунктов полностью или частично были обесточены. Ветер вырывал деревья с корнями, но люди, по счастью, не пострадали.

«В 72-ух случаях было зафиксировано падение деревьев на частные подворья и проезжие части. Работники МЧС экстренно реагировали на поступавшие заявления. Оказывали помощь в распиловке деревьев и очистки от них подворий и проезжей части для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, в том числе транспорта экстренных служб. В настоящее время с последствиями погоды справляются работники коммунальных служб», – сказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси Диана Железняк.

В Фаниполе была не только гроза, но и крупный град. Как говорят очевидцы, размером с куриное яйцо.

Непогода повлияла на и работу железной дороги. Поезда в направлении Барановичей и Бреста приходили с опозданием до часа.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четырех районах Минской области ветер достигал 18 метров в секунду.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за оттока вкладов рейтинг четырех белорусских банков пересмотрят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика