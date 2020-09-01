Сильная гроза с ветром: в Беларуси ликвидируют последствия стихии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ликвидируют последствия сильной грозы. В четырех районах Минской области ветер достигал 18 метров в секунду. Такие порывы срывали крыши домов, сообщает «МИР 24».

Кровля повреждена как минимум на 16-ти жилых строениях. Более 30-ти населенных пунктов полностью или частично были обесточены. Ветер вырывал деревья с корнями, но люди, по счастью, не пострадали.

«В 72-ух случаях было зафиксировано падение деревьев на частные подворья и проезжие части. Работники МЧС экстренно реагировали на поступавшие заявления. Оказывали помощь в распиловке деревьев и очистки от них подворий и проезжей части для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, в том числе транспорта экстренных служб. В настоящее время с последствиями погоды справляются работники коммунальных служб», – сказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси Диана Железняк.

В Фаниполе была не только гроза, но и крупный град. Как говорят очевидцы, размером с куриное яйцо.

Непогода повлияла на и работу железной дороги. Поезда в направлении Барановичей и Бреста приходили с опозданием до часа.