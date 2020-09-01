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Из-за оттока вкладов рейтинг четырех белорусских банков пересмотрят

01.09.2020 17:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Moody's поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков, сказано в обзоре агентства, поступившем в РБК. Речь идет о Беларусбанке, Белинвестбанке (оба принадлежат государству), Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) и БПС-Сбербанке (принадлежит Сбербанку).

 
 
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Международное рейтинговое агентство Moody s отметило, что могут снизится рейтинги четырех крупных банков Беларуси, в том числе дочек Сбербанка и Газпрома . На их...
 
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