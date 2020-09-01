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Из-за оттока вкладов рейтинг четырех белорусских банков пересмотрят
Источник материала: Myfin
Moody's поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков, сказано в обзоре агентства, поступившем в РБК. Речь идет о
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Международное рейтинговое агентство Moody s отметило, что могут снизится рейтинги четырех крупных банков Беларуси, в том числе дочек Сбербанка и Газпрома . На их...
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