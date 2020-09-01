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Зубр прогулялся по улицам Полоцка – видео
01.09.2020 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Животное накануне заметили возле деревни Кулаково, расположенной вблизи районного центра. На следующий день зубр пришел в Полоцк.
Местные жители отмечают, что зубр прогуливался по улицам, совершенно не боясь людей и автомобилей.
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Зубр устроил прогулку по улицам города Полоцка. Смотрите на видео кадры, снятые местными жителями.
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