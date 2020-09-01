ООН сообщило о 450 случаях пыток и шести пропавших в Беларуси после акций протеста

Экспертам ООН известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в Беларуси в ходе протестных акций после 9 августа. Они также встревожены тем фактом, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек неизвестны их родственникам.

Эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей. Соответствующую информацию опубликовало 1 сентября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Свобода от пыток — одно из тех прав человека, которые считаются настолько важными, что его нельзя ограничивать или приостанавливать ни при каких обстоятельствах. Любое нарушение не допускающего отступления запрета на пытки и жестокое обращение должно преследоваться и наказываться», — указано в сообщении.

Эксперты отмечают, что получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

«Государство должно делать все возможное для предотвращения, расследования и наказания любых форм жестокого обращения, включая насилие в отношении женщин, будь то действия совершающиеся государством или другими», — указывают они.

Эксперты обращают внимание и на то, что среди примерно 6700 человек, задержанных в последние недели при осуществлении своего права на свободу мирных собраний, есть журналисты и прохожие, которые были произвольно арестованы и в спешном порядке осуждены. Указывается и на факт лишения аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ.

Они заявили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и будут стремиться взаимодействовать с белорусскими властями.