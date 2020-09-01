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Хороший знак? Возле храма в Полоцке гулял зубр

01.09.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лесной зверь переночевал в поле за церковью

Возле греко-католического храма священномученника Иосафата в Полоцке 31 августа гулял зубр. Об этом рассказал в соцсети настоятель прихода отец Александр Шевцов. Зубр пришел из леса в город, в частности, зверя видели в микрорайоне «Коровники». Может, появление символа Беларуси возле храма - это хороший знак? - рассуждают в соцсетях.

Вечером зубр уснул в поле рядом с храмом, а наутро его уже не видели, добавил священник.
 
 
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Лесной зверь переночевал в поле за церковью
 
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