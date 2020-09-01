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Деньги и мир: банки приостановили выдачу кредитов ― что будет дальше?
01.09.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Текущая ситуация в экономике и ее перспективы волнуют всех ― от рядовых потребителей до лидеров государств, события на макро- и микроуровнях все больше говорят о неком переформатировании экономической модели, издержки которого затронут не только страны-аутсайдеры, но и традиционных лидеров ― США и Китай.
© Sputnik / Виктор Толочко
Причем если США как обычно попытаются решить свои проблемы за счет других стран, то Китай возлагает большие надежды на свои криптовалюты как инструмент регулирования и обеспечения дальнейшего развития. Об этом и не только в студии радио Sputnik рассуждают эксперт БИСИ Алексей Авдонин и специалист-китаевед Анастасия Муравьева.
"Заявления банков о приостановлении выдачи денежных кредитов являются нормальной мерой в условиях турбулентности финансовых и валютных рынков. Сокращение денежной массы, либо резкая девальвация национальной валюты ― традиционные инструменты, которые используются в такие периоды. Это чистая "физика" и по иному вести себя нельзя, иные варианты неприемлемы. Мы помним, какие процентные ставки по кредитам были в 2013-14 годах ― до 90%, а в 90-х достигали под 250%", ― отмечают эксперты.
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Приостановку выдачи кредитов банками и другие актуальные новости экономики комментируют эксперты Алексей Авдонин и Анастасия Муравьева.
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