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«Для всех был волнительный день». Как прошла линейка в гимназии № 30 Минска

01.09.2020 18:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый учебный год начался для 300 тысяч дошколят и школьников столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественные линейки прошли для первоклашек во всех учреждениях образования. Так, к примеру, в гимназии № 30 для мальчиков и девочек приготовили настоящее праздничное представление.

«Для всех был волнительный день». Как прошла линейка в гимназии № 30 Минска

Инна Дубровская, учитель начальных классов гимназии № 30:
Очень важный день, очень праздничный, радостный. Все мы с нетерпением его ждали. Конечно, волнуются все: волнуются детки, волнуются родители. Конечно, по-настоящему, это праздник.

«Для всех был волнительный день». Как прошла линейка в гимназии № 30 Минска

Алексей Синевич:
Выбирали наряд, жилеточку, брючки, цветы, принадлежности. Для всех был волнительный день – для ребенка в первую очередь.

«Для всех был волнительный день». Как прошла линейка в гимназии № 30 Минска

Все школы и гимназии будут работать в обычном режиме, но с учетом рекомендаций эпидемиологов.

Люди в материале: Инна Дубровская, Алексей Синевич

 
 
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Новости Беларуси. Новый учебный год начался для 300 тысяч дошколят и школьников столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественные линейки...
 
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