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«Для всех был волнительный день». Как прошла линейка в гимназии № 30 Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый учебный год начался для 300 тысяч дошколят и школьников столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественные линейки прошли для первоклашек во всех учреждениях образования. Так, к примеру, в гимназии № 30 для мальчиков и девочек приготовили настоящее праздничное представление.
Инна Дубровская, учитель начальных классов гимназии № 30:
Алексей Синевич:
Все школы и гимназии будут работать в обычном режиме, но с учетом рекомендаций эпидемиологов.
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Новости Беларуси. Новый учебный год начался для 300 тысяч дошколят и школьников столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественные линейки...
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