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Лилия Власова задержана в рамках расследования налоговых нарушений фирмами «Мерлинтур» и «Полетконсалт»

01.09.2020 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Координационный совет попытался объяснить факт задержания члена президиума совета Лилии Власовой сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Лилия Власова задержана в рамках расследования налоговых нарушений фирмами «Мерлинтур» и «Полетконсалт»
31 августа около полудня сотрудники ДФР встретили Лилию Власову, которая пришла к нотариусу по семейным делам, и увезли ее на допрос.

В 14:20 в ее дом, где находился ее муж, Владимир Искорцев, пришли с обыском трое сотрудников ДФР в присутствии двоих понятых. Обыск продолжался около часа, в его ходе изъят жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и несколько флешек.

Около 21:00 адвокат сообщил Владимиру Искорцеву, что Лилию Власову задерживают на 72 часа, по истечению которых должно быть принято решение о мере пресечения. В каком статусе она находится — пока неизвестно. Адвокат находится под подпиской о неразглашении.

В постановлении на обыск было указано, что следственные действия в доме Лилии Власовой производятся в рамках расследования налоговых нарушений фирмами «Мерлинтур» и «ПолетКонсалт». Одним из основных учредителей этих компаний является старший сын Лилии Владимировны Борис Власов. Обе фирмы существуют и работают не один десяток лет, неоднократно проходили налоговые и прочие проверки. Белорусско-французское совместное предприятие «Мерлинтур» — одна из старейших туристических фирм Беларуси.
Также от Бориса Власова стало известно, что в офисах и домах сотрудников фирм были произведены обыски, генеральный директор «Мерлинтур» также задержана, изъято оборудование, что делает невозможным полноценное функционирование компании и обслуживание клиентов.

Борис Власов рассматривает происходящее, как взятие бизнеса и сотрудников в заложники ради давления на его мать Лилию Власову.

Лилия Власова — старший партнер и директор юридической компании «Власова, Михель и партнеры». Это известный в стране юрист и медиатор, создательница первой юридической компании в Беларуси, один из лучших медиаторов страны и всего постсоветского пространства. Она была приглашена в Президиум Координационного совета как профессиональный переговорщик и медиатор.

Как сообщалось, задержание Лилии Власовой произошло перед заседанием расширенного состава Координационного совета.
 
 
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Координационный совет попытался объяснить факт задержания члена президиума совета Лилии Власовой сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета...
 
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