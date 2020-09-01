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В Гомеле задержали члена местного Координационного совета
Источник материала: Партизан
В Гомеле 31 августа задержали члена местного Координационного совета Василия Полякова,
Василий Поляков / svaboda.org
Василий Поляков пошел в суд Центрального района Гомеля, чтобы узнать о судьбе людей, задержанных 30 августа. Когда он вышел из суда, то его самого задержали милиционеры. Где он сейчас, неизвестно.
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В Гомеле 31 августа задержали члена местного Координационного совета Василия Полякова, передает Радио "Свобода".
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