Ректорат «официально пригласил» силовиков. Как вузы реагируют на студенческие акции? (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня студенты столичных вузов вышли на массовые акции протеста. Несколько тысяч молодых людей из БНТУ, ТГУИР, МГЛУ, БГУ, БГУКИ и других вузов собрались у своих университетов, а потом маршем пошли по улицам Минска. Сообщается о задержанных. Некоторые университеты огласили свою позицию по сегодняшним событиям. Например, ректорат БНТУ сам позвал силовиков на линейку.

БНТУ пригласил силовиков

Столичный политех объявил , что «для обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения линейки первокурсников 1 сентября» ректорат официально пригласил представителей правоохранительных органов.

— Представителями правоохранительных органов была задержана студентка архитектурного факультета БНТУ. После получения официальной информации о причинах задержания будет сообщено дополнительно. В настоящее время учебный процесс в университете проводится без нарушений в соответствии с правилами внутреннего распорядка, безопасность на территории университета обеспечивается силами университета, — сообщил вуз.

БГУ: отчислений за участие в мирных акциях не будет

В главном корпусе БГУ студенты говорили с проректором вуза Иваном Янушевичем. У проректора спросили, будут ли отчислять студентов, которые выходят на мирные акции. Он ответил, что нет. Но если студенты нарушают законодательство, это возможно. Гарантировать, что во время мирных протестов студентов БГУ не задержат, проректор не смог.

— За мирные протестные акции никто отчислен не будет, — сказал он.

В свою очередь студенты уточнили: если в их отношении будут репрессивные действия, будет ли университет защищать своих подопечных?

— Мы ведем только учет тех, кто обратился за помощью. Этих ребят мы знаем, — сказал проректор и попросил студентов смоделировать ситуацию, при которой БГУ может встать на защиту.

— Студент вышел (как сегодня) с петицией и плакатами, полностью мирно и с добрыми намерениями. Потом подъехали сотрудники (МВД), и мы пришли сюда (в главный корпус). Задержали студентов. Готов ли университет защищать их права и доказывать их невиновность? И чтобы не «шили» протокол, чтобы не посадили на сутки?

— Если вы у нас не имели 20 каких-то правонарушений правил общежитий... — начал Янушевич.

— Как это связано с участием в мирных протестах? — перебили его студенты.

— Коллеги, я же не юрист, я же могу путаться и ошибаться. Если студент случайно задержан (основательно или безосновательно, решает суд), мы готовы дать ходатайство. Но это не значит, что вы сейчас выйдете все и пойдете туда (указывает рукой в сторону проспекта Независимости. — Прим. Onliner), будете что-то нарушать, а мы — писать ходатайства, — сказал проректор.

— Мы же вышли ничего не нарушая, не заходя за рамки правового поля, — уточнила студентка.

Иван Янушевич сказал, что общается с ними в здании университета, действия студентов «за дверью» БГУ университет не может трактовать. Съемка студентов сотрудниками милиции, задержания и прочее — эти вопросы проректор посоветовал обсуждать с министром внутренних дел.

МГЛУ: если не прекратите, ОМОН войдет в учебный корпус

В YouTube сегодня было опубликовано видео, где начальник управления воспитательной работы с молодежью МГЛУ Игорь Пученя сказал своим студентам, что готов впустить ОМОН в учебный корпус для их усмирения.

— Пять минут назад вы сказали, что запустите сюда ОМОН, если мы не прекратим. Вы запустите ОМОН против нас? Мы вам платим! — говорит девушка.

— Я и сейчас повторяю. Они нам сказали... Вы мне не платите. Чего вы орете? Ребята, я должен вам сказать вот что: нас предупредили правоохранительные органы, если вы будете продолжать эту ситуацию, они войдут сюда. Поэтому я передаю, — ответил Игорь Пученя.

Другие вузы, студенты которых сегодня вышли на акции, не заявляли официальной позиции о происходящем.

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