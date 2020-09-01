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Макей успокоил главу МИД Канады
Источник материала: Партизан
Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань позвонил министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею
Об этом, как
В ходе телефонного разговора дипломаты обсудили ситуацию, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия.
В. Макей проинформировал коллегу из Канады о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываясь на различных источниках информации.
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Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань позвонил министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею
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