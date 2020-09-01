Макей успокоил главу МИД Канады

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» Об этом, каккорреспондент агентства «Минск-Новости»





В ходе телефонного разговора дипломаты обсудили ситуацию, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия.





В. Макей проинформировал коллегу из Канады о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываясь на различных источниках информации.



