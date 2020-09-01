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«Саша, sorry, ты не наша love story»: лучшие плакаты, с которыми беларуские студенты вышли на протест

01.09.2020 19:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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1 сентября 2020 года останется в истории Беларуси как День знаний, превратившийся в День масштабного студенческого протеста. Тысячи смелых учащихся минских вузов маршировали по городу, поддерживая идею всеобщей забастовки и осуждая кражу выборов и применение насилия со стороны силовиков в адрес мирных демонстрантов. Ребята прорывались сквозь цепи ОМОНа, убегали от милиционеров, спасали своих, если тех задерживали, – и при всем при этом демонстрировали искусство плаката, в которое беларусы, кажется, умеют лучше всех. Вот самые яркие примеры.

«Саша, sorry, ты не наша love story» и «Студент не диссидент»

«Вы злитесь, потому что я пишу правду»

«Картина не может остановить пулю, но она может остановить стреляющего»

«От любви до ненависти один автозак»

«Ни глаголов, ни тире – автозаки во дворе»

«Даже в армии я не буду за тебя»

«В моей стране нет места языку насилия и угроз»

«Пары мы прогуливаем в эсперанто, а здесь мы бастуем»

«Если ваше 1 сентября не похоже на это, даже не пытайтесь меня звать»

«Художники не рисуют выборы»

«Государство = насилие»

«Нас учили критически мыслить, а не выжепонимать» и «Учитель важнее ОМОНа»

«Лицеисты против самодержавия»

«Искусство против лжи и насилия»

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Фото: «Наша Нива», TUT.by, «Свобода», «Белсат».

 
Теги: Новости
 
 
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1 сентября 2020 года останется в истории Беларуси как День знаний, превратившийся в День масштабного студенческого протеста. Тысячи смелых учащихся минских вузов...
 
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