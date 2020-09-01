Минфин Беларуси в августе 2020 года привлек на внутреннем рынке $84,1 млн.

Источник материала: АФН

Минфин Беларуси в августе 2020 года разместил на внутреннем рынке валютные облигации на сумму $84,1 млн., сообщила пресс-служба ведомства.

Из этой суммы лишь $9,1 млн. были привлечены через продажу облигаций в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Всего, с начала года по 1 сентября Минфин разместил на внутреннем рынке рублевые облигации на сумму 200 млн. бел. руб. и валютные облигации на сумму $294,1 млн.

За 7 месяцев 2020 года Минфин РБ направил на погашение валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц $360,4 млн. и 161,2 млн. рублей.