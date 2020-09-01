ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На площади Независимости в Минске вновь собираются люди

01.09.2020 20:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На площади Независимости в Минске вечером 1 сентября вновь собираются люди.

На площади Независимости в Минске вновь собираются люди

Подходы к площади контролируют силовики. Три автозака стоят на улице Володарского, а возле гостиницы «Минск» сотрудники ОМОН выборочно проверяют документы у прохожих, но на площадь пропускают.

На ступеньках перед костелом к 19:00 собралось несколько десятков человек. Еще более сотни стоят ближе к центру площади. Они хлопают в ладоши, поют песни и скандируют «Лукашенко в автозак», «Бабу Лиду в автозак».

 

 

Мимо ходит двое сотрудников милиции в форме, еще несколько милиционеров стоят в отдалении. По громкоговорителю вновь объявляют о том, что собравшиеся нарушают законодательство, просят разойтись и предупреждают о том, что люди могут быть привлечены к ответственности: «Не вынуждайте применять физическую силу и специальные средства».

На площади Независимости в Минске вновь собираются люди

Еще несколько автозаков и микроавтобус стоят за Красным костелом. По периметру костела стоят несколько омоновцев в бронежилетах и шлемах.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На площади Независимости в Минске вечером 1 сентября вновь собираются люди.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте задержали неоднократно судимого активиста несанкционированного шествия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика