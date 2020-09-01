На площади Независимости в Минске вновь собираются люди

На площади Независимости в Минске вечером 1 сентября вновь собираются люди.





Подходы к площади контролируют силовики. Три автозака стоят на улице Володарского, а возле гостиницы «Минск» сотрудники ОМОН выборочно проверяют документы у прохожих, но на площадь пропускают.

На ступеньках перед костелом к 19:00 собралось несколько десятков человек. Еще более сотни стоят ближе к центру площади. Они хлопают в ладоши, поют песни и скандируют «Лукашенко в автозак», «Бабу Лиду в автозак».

Мимо ходит двое сотрудников милиции в форме, еще несколько милиционеров стоят в отдалении. По громкоговорителю вновь объявляют о том, что собравшиеся нарушают законодательство, просят разойтись и предупреждают о том, что люди могут быть привлечены к ответственности: «Не вынуждайте применять физическую силу и специальные средства».





Еще несколько автозаков и микроавтобус стоят за Красным костелом. По периметру костела стоят несколько омоновцев в бронежилетах и шлемах.