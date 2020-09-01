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В штаб-квартире СНГ в Минске открылась выставка ко Дню независимости Узбекистана
01.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В штаб-квартире Исполкома СНГ в Минске открылась выставка живописи и графики. Она посвящена
На выставке представлены работы художника Владимира Гладкова. Он учился и долгое время жил в Узбекистане. Бытовые зарисовки и пейзажи рассказывают о природе региона и его многовековой истории. В этом году Узбекистан впервые председательствует в Содружестве. Одно из направлений совместной работы – подготовка кадров.
«Беларусь всегда славилась своими высшими учебными заведениями. В Узбекистане очень высокая рождаемость, и потребность в высшем образовании очень большая. Вузы Беларуси и Узбекистана разработали совместные программы обучения. На основе этих программ два года наши студенты будут обучаться в Узбекистане, два года – в Беларуси», – рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.
Узбекистан активно сотрудничает с партнерами по СНГ. Например, сейчас на территории страны существуют восемьдесят предприятий с участием белорусского капитала.
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На выставке представлены работы художника Владимира Гладкова, который учился и долгое время жил в Узбекистане. Его работы рассказывают о природе республики и его...
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