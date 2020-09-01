ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В штаб-квартире СНГ в Минске открылась выставка ко Дню независимости Узбекистана

01.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В штаб-квартире Исполкома СНГ в Минске открылась выставка живописи и графики. Она посвящена Дню независимости Узбекистана, передает «МИР 24».

На выставке представлены работы художника Владимира Гладкова. Он учился и долгое время жил в Узбекистане. Бытовые зарисовки и пейзажи рассказывают о природе региона и его многовековой истории. В этом году Узбекистан впервые председательствует в Содружестве. Одно из направлений совместной работы – подготовка кадров.

«Беларусь всегда славилась своими высшими учебными заведениями. В Узбекистане очень высокая рождаемость, и потребность в высшем образовании очень большая. Вузы Беларуси и Узбекистана разработали совместные программы обучения. На основе этих программ два года наши студенты будут обучаться в Узбекистане, два года – в Беларуси», – рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

Узбекистан активно сотрудничает с партнерами по СНГ. Например, сейчас на территории страны существуют восемьдесят предприятий с участием белорусского капитала.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке представлены работы художника Владимира Гладкова, который учился и долгое время жил в Узбекистане. Его работы рассказывают о природе республики и его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика