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Украина побила рекорд по запасам газа
Источник материала: Навiны
Госкомпания НАК «Нафтогаз Украины» накопила в подземных хранилищах рекордный объем газа, необходимого для прохождения отопительного сезона, включая обеспечение европейского газового транзита.
Об этом во вторник, 1 сентября, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире телеканала
«В этом году у нас рекорд, объем уже превышает 24 млрд м3. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 млрд м3», — сказал он.
Напомним, по состоянию на 17 августа «Нафтогаз» увеличил запасы в подземных хранилищах газа на 50,84% с начала сезона закачки, или на 8,040 млрд м3, до 23,854 млрд м3.
При этом, согласно данным госкомпании «Укртрансгаз», на закачку миллиарда кубометров газа понадобилось чуть более недели.
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Госкомпания НАК «Нафтогаз Украины» накопила в подземных хранилищах рекордный объем газа, необходимого для прохождения отопительного сезона, включая обеспечение...
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