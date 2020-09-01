Украина побила рекорд по запасам газа

Госкомпания НАК «Нафтогаз Украины» накопила в подземных хранилищах рекордный объем газа, необходимого для прохождения отопительного сезона, включая обеспечение европейского газового транзита.

Об этом во вторник, 1 сентября, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24» .

«В этом году у нас рекорд, объем уже превышает 24 млрд м3. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 млрд м3», — сказал он.

Напомним, по состоянию на 17 августа «Нафтогаз» увеличил запасы в подземных хранилищах газа на 50,84% с начала сезона закачки, или на 8,040 млрд м3, до 23,854 млрд м3.

При этом, согласно данным госкомпании «Укртрансгаз», на закачку миллиарда кубометров газа понадобилось чуть более недели.