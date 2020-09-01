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Александр Лукашенко: вы понимаете, кто за нас взялся. «Идите поздравьте его с днём рождения. Дураки! Они с огнём играются»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко признает: в сложившейся ситуации больше всего его заботит будущее нашего народа и той страны, которую построили общим трудом. На эмоциях ведь ничего не стоит наломать дров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы понимаете, кто за нас взялся, и вы видите, кто управляет. Вы-то уже видите: «Идите туда» – и рисуют квадрат – «Остановитесь». Через некоторое время: «Идите туда» – рисуют новый квадрат. А потом идите поздравьте его с днем рождения. Дураки! Они с огнем играются.
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Александр Лукашенко: вы понимаете, кто за нас взялся. «Идите поздравьте его с днём рождения. Дураки! Они с огнём играются»
Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в...
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