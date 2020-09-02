Россия и США договорились о легитимизации новой белорусской оппозиции?

Источник материала: Ежедневник

Выступление Светланы Тихановской в Совете безопасности ООН, которое запланировано на 4 сентября, является совместной российско-американской инициативой, направленной на легитимизацию новой белорусской оппозиции.

Такое мнение высказал соучредитель, руководитель отдела российских и постсоветских исследований в Центре стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик. Как отметил он на телеграмм-канале Центра , договоренность была достигнута в ходе визита заместителя Госсекретаря США Стивена Бигана в Москву 25-26 августа на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Идею также уже поддержали Франция и Великобритания (кроме Китая).

«Накануне Биган приезжал в Литву для встречи с Тихановской», - отмечает Юрий Царик. По его мнению, сама идея вынести обсуждение "белорусского политического кризиса" на площадку ООН принадлежит российской стороне и является практическим воплощением инициативы российского президента Владимира Путина о превращении Совбеза ООН в коллективный инструмент решения международных проблем.

«В начале года, выступая на форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, он предложил в 2020 году провести саммит "пятерки" - государств-основателей ООН и совместительству постоянных членов Совбеза ООН, во время которого можно было бы принять резолюцию по урегулированию ливийского кризиса. После такой международной легитимизации нельзя исключать даже встречи Тихановской если не с самим Путиным, то с его дочерью Катериной», - уверен Юрий Царик.

Как считает политический эксперт, Россия готова взвалить на свои плечи почетную миссию по налаживанию диалога между Лукашенко и новой белорусской оппозицией по трансферу власти, особенно если свое согласие дадут члены Совбеза ООН.

«Пока белорусские власти сами захлопывают ловушку рефлексивного управления и пытаются нас убедить в том, что белорусский Бело-красно-белый флаг и российский "триколор" являются нацистской символикой, а к белорусским границам подползает "натовская гидра империализма", Кремль спокойно завершает подготовку к проведению собственной цветной революции в Беларуси и экспорту так называемой "управляемой демократии". Возврат к подобию Конституции Беларуси 1994 года, то есть парламентской республике, представляет собой идеальные условия для такого экспорта. Никакой белорусский национальный капитал никогда не сможет конкурировать с российским, поэтому возникновение новых белорусских оппозиционных партий на деньги российских корпораций и опорой на средний класс и поколение 1980-х, готовое уважать стратегические интересы России, просто неизбежно, особенно если Кремль сейчас поможет отстранить Лукашенко от власти. За такие услуги Москва конечно же попросит разрешение на развёртывание военной базы в Беларуси, но кто-то же должен охранять белорусскую демократию от реванша диктатуры?!

Именно поэтому будущая встреча Лукашенко и Путина в Москве через две недели (если она состоится) будет посвящена не подписанию "дорожных карт" по углублению интеграции, а принуждению Лукашенко к запуску конституционной реформы и уходу его из белорусской политики взамен на персональные гарантии (и это даже не казахстанский вариант транзита власти). Никакие белорусско-российские соглашения сейчас уже не могут быть подписаны с Лукашенко (даже тотально капитуляционного характера), они будут считаться токсичными и белорусским обществом, и международным сообществом, только создадут дополнительные проблемы для России, трансформировав белорусский общенациональный протест в антироссийский». – отмечает Юрий Царик.