Площадь Богушевича и прилегающие улицы закрывают на ремонт. Вот как пойдет общественный транспорт

Источник материала: Tut.by

Площадь Франтишка Богушевича и прилегающие улицы перекроют на ремонт. Как сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь», в связи с этим вносятся изменения в схему организации работы пассажирского транспорта.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Организуется работа временных автобусных маршрутов:

— № 953 «ст. м. Михалово — ДС Зеленый Луг-7» со следованием по просп. Дзержинского, ул. Немига, М. Богдановича, Кольцова, 1-му пер. Кольцова, ул. Мирошниченко в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

— № 990 «Городской Вал — АВ Центральный» со следованием по ул. Городской Вал, Немига, Мясникова, Бобруйской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Вносятся следующие изменения в маршруты городского пассажирского транспорта:

— движение троллейбусов маршрута № 36 со стороны ДС Юго-Запад организуется до остановочного пункта «Прилукская» с разворотом на развязке просп. Дзержинского-просп. Жукова, со стороны ДС Серебрянка — до ж/д вокзала со следованием от ул. Аранской по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской, Ленинградской Свердлова;

— движение троллейбусов маршрута № 40 со стороны ДС Юго-Запад организуется до остановочного пункта «Прилукская» с разворотом на развязке просп. Дзержинского-просп. Жукова, со стороны ДС Карастояновой организуется до пл. Мясникова;

— движение троллейбусов маршрута № 53 со стороны ДС Малиновка-4 организуется до остановочного пункта «Прилукская» с разворотом на развязке просп. Дзержинского-просп. Жукова, со стороны ДС Зеленый Луг-7 — отменяется;

— движение автобусов маршрута № 38 в направлении железнодорожного вокзала организуется по ул. Немига, Мясникова, Бобруйской с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Сендайский сквер», «пл. Мясникова», в обратном направлении — без изменений;

— движение троллейбусов маршрутов № 7, 44 организуется до остановочного пункта «Городской Вал» по ул. Кальварийской, Романовская Слобода в обоих направлениях;

— движение троллейбусов маршрута № 58 организуется до остановочного пункта «Городской Вал» по ул. Кальварийской, Романовская Слобода в обоих направлениях (по маршруту № 14);

— работа троллейбусных маршрутов № 4, 46 отменяется;

— движение автобусов маршрутов № 46, 78 в направлении железнодорожного вокзала организуется по ул. Кальварийской, Домашевской, просп. Дзержинского, ул. К. Цеткин с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «ст.метро Молодежная» по ул. Домашевская, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, Кальварийской и далее по маршрутам с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке (кроме остановочного пункта «Володарского»);

— движение автобусов маршрутов № 151Э, 190Э на участке от ул. Тимирязева до ул. Бобруйской организуется по ул. Тимирязева, Домашевской, просп. Дзержинского, ул. К. Цеткин и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «ст. метро Молодежная» по ул. Домашевская, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, Кальварийской, Тимирязева и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Романовская Слобода»;

— движение автобусов маршрута № 1109-ТК, пригородных маршрутов 499-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК на участке от ул. Бобруйской до ул. Тимирязева организуется по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, Кальварийской в обоих направлениях.

Как мы уже сообщали , улица Клары Цеткин на участке от Карла Либкнехта до площади Богушевича, а также улица Немига на участке от Карла Либкнехта до проспекта Дзержинского (включая половину развязки со стороны концерна «Беллегпром») будут закрыты с 02.00 2 сентября по 05.00 4 сентября.