Больше 1100 работников БелЖД обратились к властям: просят отставку Лукашенко и новые выборы

Источник материала: Tut.by

Работники Белорусской железной дороги написали коллективное письмо, в котором среди прочего заявляют о том, что считают прошедшие президентские выборы сфальсифицированными, выступают за отставку Александра Лукашенко и проведение новых выборов, осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам. Под обращением подписались почти 1150 человек. Письмо направили в том числе в Совмин, Верховный суд, Миноблисполком, Мингорисполком.



Работники БелЖД на акции солидарности 13 августа

Подписи, как сообщается, собирали по всем отделениям БелЖД. Сообщается, что некоторые из работников, которые собирали подписи, столкнулись с определенным давлением со стороны руководства из-за своей активности. «Если бы не этот момент, то подписей могло бы быть заметно больше, если судить по настроениям среди коллег касательно ситуации после 9 августа», — рассказал один из работников.

Подписавшиеся под обращением работники БелЖД заявляют, что обеспокоены происходящим в стране после президентских выборов. «Нам с болью и сожалением приходится наблюдать за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших, как принимавших участие в уличных мирных акциям протеста, так и случайных прохожих, автомобилистов».

Работники БелЖД считают неприемлемым применение силы со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам. Также они высказались на тему прошедших президентских выборов:

— Мы не признаем результаты президентских выборов 9 августа и официальные цифры, озвученные ЦИК.

Подписавшие письмо просят:

отставки Александра Лукашенко;

отставки ЦИК в полном составе во главе с Лидией Ермошиной;

признать президентские выборы сфальсифицированными и недействительными;

привлечение к ответственности всех причастных к фальсификации подсчета голосов на выборах;

провести новые честные выборы с прозрачным и понятным подсчетом голосов;

прекратить применение силы и оружия со стороны силовиков в отношении мирного населения, а также незаконные аресты и задержания;

освободить политзаключенных.

Напомним, ранее с подобными требованиями выступали работники некоторых крупных промышленных предприятий.

Работники БелЖД просят «прекратить давление на тех членов избирательной комиссии и наблюдателей, которые честно исполняли свои обязанности». Также подписавшиеся выступают за то, чтобы власти компенсировали материальный и моральный ущерб участникам мирных акций и автомобилистам, которые пострадали от действий силовиков. Еще одна просьба — не оказывать давление на подписавших письмо, а руководство БелЖД — выступить с комментарием по политической обстановке в стране и «вести конструктивный диалог с работниками предприятия».

Подписавшиеся работники БелЖД обращают внимание на то, что многие из них не могут присоединиться к общенациональной забастовке, так как их работа связана с безопасностью движения на железнодорожном транспорте. Но акцентируют внимание на то, что по Конституции гражданам гарантируется государством право на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение.

Ранее работники БелЖД неоднократно выходили в Минске на акции солидарности.

«Я и мои коллеги массово выходим из профсоюза. Участвуем в акции „цепь солидарности“ против насилия. Мы за честные выборы, свободу слова и мирные акции протеста», — рассказывал ранее один из работников БелЖД.