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Из СИЗО КГБ под подписку о невыезде отпущена личный помощник Виктора Бабарико Елена Карагачева

02.09.2020 06:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из следственного изолятора КГБ под подписку о невыезде отпущена Елена Карагачева — личный помощник претендента на пост президента, бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, сообщила пресс-служба Бабарико.

Член инициативной группы по выдвижению Бабарико кандидатом в президенты, которая проработала с ним в «Белгазпромбанке» более 20 лет, Елена Карагачева была задержана вечером 1 июля. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 статьи 243 УК). Адвокат сообщал, что обвиняемая свою вину отрицала.

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» и ряде других коммерческих компаний, в том числе в «ПриватЛизинге», прошли обыски в рамках уголовных дел, которые Комитет госконтроля возбудил в связи с якобы выявленными фактами уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Александр Лукашенко заявил, что проверка деятельности банка, которым до избирательной кампании руководил Бабарико, проводится по его поручению. При этом утверждал, что никакой политической подоплеки в этом нет.

Бабарико связал происходящее со своей политической деятельностью. «Масштабность этой акции беспрецедентная. Она проводится в рамках предвыборной кампании, и, с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер», — заявил он.

18 июня Виктор Бабарико, а также его сын и руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны и помещены в СИЗО КГБ.

 
 
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Из следственного изолятора КГБ под подписку о невыезде отпущена Елена Карагачева — личный помощник претендента на пост президента, бывшего руководителя...
 
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