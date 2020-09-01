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Искусство перевоплощения, или кто пытался испортить белорусам 1 сентября? Мнение Григория Азарёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День знаний в Беларуси, по традиции, праздник. С началом учебного года 1 сентября школьников и студентов поздравлял Президент, руководители ведомств, губернаторы, местная власть, многие подшефные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако нашлись и те, кто в бочку знаний решил добавить свою ложку политики, призывая не вести детей в школы, или тем, кто постарше – из-за вузовской скамьи выйти на улицы. Нашлось несколько сотен студентов, которые поддались на провокации. Видимо, хорошо научили. Любопытно, что среди тех, кто подначивал молодежь, люди, порой далекие от сферы образования, если не сказать больше. Гастролеры протестов, которые позавчера были работниками заводов, вчера педагогами, а сегодня уже студенты. Искусство перевоплощения, так сказать.
Для кого-то День знаний, а для кого-то променад. Еще вчера вечером зарубежный Telegram-канал «для двоечников» призвал своих отъявленных читателей проигнорировать праздничные мероприятия и устроить бардак на улицах Минска. Большинство студентов остались в аудиториях, но несколько сотен со всех вузов города были настроены на провокации.
Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
А затем для первоклашек начались торжественные линейки. В Могилеве в самый волнительный момент на всеобщее обозрение выскочил некий мужчина.
Галина Калинович, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 43 Могилева:
Конечно, мужчину задержали, но неприятный осадок остался. К слову, никакого отношения к линейке местный активист не имел.
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
А вот в Мядельском районе у любителей оппозиционной символики в большом количестве обнаружили коноплю и марихуану.
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
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Новости Беларуси. День знаний в Беларуси, по традиции, праздник. С началом учебного года 1 сентября школьников и студентов поздравлял Президент, руководители...
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