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Госсекретарь США Помпео призвал власти пустить в Беларусь архиепископа Кондрусевича

02.09.2020 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Белорусы должны иметь свободу вероисповедания», заявил представитель Соединенных Штатов.



К тому, чтобы белорусскими властями был разрешен въезд архиепископа Тадеуша Кондрусевича обратно в Беларусь, призвал госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом он написал в публикации в Twitter.

- Власти Беларуси должны разрешить въезд архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог позаботиться о своей пастве во время продолжающихся в стране протестов. Архиепископ и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания, - подчеркнул американский госчиновник.



Напомним, о том, что главу белорусских католиков не пускают в Беларусь стало известно 31 августа. На следующий день, 1 сентября, ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко. Президент заявил, что в отношении Кондрусевича ведется некое разбирательство, а католики могут не беспокоиться, так как костелы по-прежнему «работают и будут работать».
 
 
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«Белорусы должны иметь свободу вероисповедания», заявил представитель Соединенных Штатов.
 
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