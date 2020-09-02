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Контрсанкции против ЕС это выстрел даже не в ногу, а экономическое самоубийство эксперт
Источник материала: Myfin
АЭС и списки
Страны Балтии приняли единогласное решение
Если запрет на въезд для чиновников ощутимого урона экономике страны не принесет, то вот отказ от покупки электроэнергии ударит наотмашь.
Зажрались, и вякают из-под забора
«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции… Они зажрались и забыли, что такое Беларусь… Мы им покажем, что такое санкции», – заявил Александр Лукашенко в ответ на введение соседями санкций.
И поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 % литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – пригрозил он. «Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», – заявил Лукашенко, и добавил, что может закрыть границу «под Брестом и Гродно».
Старая (и дорогая) пластинка
Вероятность вышеозначенных «контрсанкций» специально для Myfin.by оценил экономист, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.
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Наши соседи Литва, Латвия и Польша, вводят против белорусских властей санкции. В ответ Александр Лукашенко пригрозил сделать то же самое. Насколько легко Беларусь...
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