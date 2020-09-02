Контрсанкции против ЕС это выстрел даже не в ногу, а экономическое самоубийство эксперт

Источник материала: Myfin

Фото: Павел Береснев, координатор KEF по связям со СМИ

АЭС и списки



Страны Балтии приняли единогласное решение не покупать у Беларуси электроэнергию после запуска АЭС. Это решение не связано напрямую с выборами, но укладывается в общую линию поведения наших соседей. Ведь до того они признали выборы нечестными и несправедливыми, и сделали невъездными 30 белорусских чиновников во главе с Александром Лукашенко, ответственных за фальсификации и насилие над протестующими.

Если запрет на въезд для чиновников ощутимого урона экономике страны не принесет, то вот отказ от покупки электроэнергии ударит наотмашь.

Зажрались, и вякают из-под забора

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции… Они зажрались и забыли, что такое Беларусь… Мы им покажем, что такое санкции», – заявил Александр Лукашенко в ответ на введение соседями санкций.

И поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 % литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – пригрозил он. «Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», – заявил Лукашенко, и добавил, что может закрыть границу «под Брестом и Гродно».

Старая (и дорогая) пластинка

Вероятность вышеозначенных «контрсанкций» специально для Myfin.by оценил экономист, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.