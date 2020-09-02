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Линкявичюс и Лавров сцепились по поводу Беларуси
Источник материала: Навiны
Вокруг Беларуси продолжаются жаркие баталии. Пока словесным способом.
На обвинения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Литва нарушает суверенитет Беларуси и перешла все грани приличия, ответил глава МИД балтийского государства Линас Линкявичюс.
По его словам, «Литва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, поскольку у нее нет на это права и нет таковых намерений».
Он подчеркнул, что литовское государство «помогало и будет помогать жителям Беларуси, которым грозит опасность».
«По мнению Литвы и ЕС из политического тупика Беларусь могут вывести новые прозрачные выборы, которые признали бы жители Беларуси и международное сообщество», — сказал Линкявичюс.
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Вокруг Беларуси продолжаются жаркие баталии. Пока словесным способом.
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