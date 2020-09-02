США призвали власти Беларуси пустить Кондрусевича в страну (обновлено)

Источник материала: Onliner

Вчера в Беларусь не смог въехать глава католической церкви Беларуси 74-летний Тадеуш Кондрусевич. Гражданина Беларуси не впустили в страну без объяснения причин. По словам пресс-секретаря белорусской католической церкви, это беспрецедентная ситуация. Лукашенко прокомментировал ситуацию с Кондрусевичем.

Госсекретарь США призвал власти Беларуси пустить Кондрусевича в страну

Второго сентября ситуацию с Тадеушем Кондрусевичем прокомментировал госсекретарь США Майкл Помпео. Он призвал белорусские власти разрешить митрополиту въезд в страну.

— Власти Беларуси должны разрешить въехать архиепископу Кондрусевичу, чтобы он мог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов. Он и все белорусы должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания, — заявил Майкл Помпео.

Лукашенко заявил, что Кондрусевич «неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался Беларусь»

Сегодня в Барановичах журналисты поинтересовались у Лукашенко, почему митрополит Тадеуш Кондрусевич не смог въехать в страну. Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видеокомментарий Александра Лукашенко из Барановичей.

— Этот господин неожиданно выехал, как мы сейчас видим, для консультаций в центр под Варшавой, — говорит он. — И получив определенные задачи, он возвращался сюда и попал под этот список невъездных. И не только он один. Просто он более известная фигура. Мы начали изучать. Он попросил у нас гражданство. Он получил (президент подписал), скрыв, что у него было гражданство, может быть, даже не одно. Мы изучаем, я этого не утверждаю.

— А коль скрыл, а у нас двойного гражданства не предусмотрено законом, значит, это мошенничество и под уголовное дело можешь попасть, – отметил президент. — Поэтому мы хотим изучить вопрос. Если там все чисто, мы поступим по закону, если там нарушение закона, значит, ответит по закону. Нам не важно, кто он, главный католик, или главный православный, или главный мусульманин. Ты должен жить по закону. А если ты еще в политику влез и потащил за собой верующих католиков, которые прекрасные люди, ну, тогда двойная ответственность.

— Но вы же посмотрите, мы же костелы не закрыли. Даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли. Наоборот, мы их пытаемся поддержать, защитить, вы видели на площади. Правда, фейк устроили, что мы их обидели и в костел не пускали, — отметил Лукашенко. — Или тех, кто не должен в костеле молиться, пошел туда молиться. Да нет, наоборот, мы защищали, чтобы эта толпа не ринулась в костел и не смяла там тех, кто молился. Они благородно поступили. Потом хотели их вывести, они захлопнули двери и не захотели выходить. А преподнесли как. Поэтому, какие бы там личности ни были, кондрусевичи, лукашенки и прочие, костелы как работали, так и будут работать. Потому что молитва, верующие и их дорога к храму — это для меня святое. Поэтому католики пусть не переживают. Никакого «наката» на католическую, православную, мусульманскую, иудейскую и другие церкви мы не допустим.

Пресс-служба католической церкви в Беларуси: у Тадеуша Кондрусевича одно гражданство — белорусское

— Митрополит еще в Польше, он от своего имени направил письмо в Госпогранкомитет, — рассказал Onliner пресс-секретарь католической церкви в Беларуси Юрий Санько. — Мы от имени епархии также будем обращаться, чтобы нам разъяснили, почему нашего митрополита не пустили. И на протяжении дня мы опубликуем информацию относительно наших инициатив. Это беспрецедентная ситуация в мире.

Что касается информации о двойном гражданстве Тадеуша Кондрусевича, то, по словам пресс-службы католической церкви, у митрополита нет никакого другого гражданства, кроме белорусского.

В ГПК, куда Onliner обратился за комментарием, ответили, что все по-прежнему. То есть ситуацию пограничники не комментируют. Мы также уточнили, первый ли это случай, что страна не пускает гражданина на свою территорию.

— Без комментариев, — ответили в пресс-службе.

Что говорит закон?

Въезд в Беларусь регламентируется специальным законом №49-3 «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». Он принят 20 сентября 2009 года.

Согласно статье 3 этого закона гражданин не может быть лишен права на выезд из Республики Беларусь и права на въезд в Республику Беларусь. Право гражданина на выезд из Республики Беларусь может быть временно ограничено в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Но право гражданина на въезд в Республику Беларусь согласно закону не может быть ограничено.

То есть, по сути, Кондрусевича могут не впустить в страну только в случае, если он по каким бы то ни было причинам перестал быть гражданином страны. Но согласно статье 10 Конституции Республики Беларусь никто не может быть лишен гражданства.

Тадеуш Кондрусевич: «Надеюсь, что это только досадное недоразумение»

Сейчас Тадеуш Кондрусевич находится в одном из приходов Белостока. На официальном сайте католической церкви появилось его обращение. Митрополит говорит, что ему отказали в возвращении в Беларусь без каких-либо объяснений, но отмечает, что пограничники вели себя очень корректно. Митрополиту непонятно, на основании чего его как гражданина Беларуси не пускают в страну, он ссылается на статью 3 закона «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».

«Запрет на въезд в Республику Беларусь препятствует мне как Ординарию Минско-Могилевской архиепархии и председателю Конференции Католических Епископов в Беларуси осуществлению пастырского служения и участию в запланированных церковных мероприятиях, — отмечает Кондрусевич. — В условиях переживаемого в настоящее время в нашем Отечестве социально-политического кризиса я призывал и продолжаю призывать к диалогу и примирению. Мне совершенно не хочется, чтобы необоснованное и беззаконное решение пограничной службы усугубляло напряженность в нашем Отечестве. Я обратился в Государственный пограничный комитет Республики Беларусь с просьбой разъяснить создавшуюся ситуацию и отменить решение о запрете моего возвращения на Родину для исполнения своих пастырских обязанностей. Надеюсь, что это только досадное недоразумение, которое в кратчайший срок будет исправлено.

К вам, дорогие братья в епископском и священническом служении, монашествующие, миряне и люди доброй воли, обращаюсь с просьбой о молитве в намерении моего скорейшего возвращения на Родину и мирного разрешения острого социально-политического кризиса в нашем Отечестве. Препоручая всех вас Божией Матери и небесному покровителю Беларуси святому Архангелу Михаилу, от всего сердца благословляю во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

Как отреагировала православная церковь?

Между тем, официально православная церковь Беларуси не дала никаких комментариев по поводу ситуации с Кондрусевичем. Но при этом пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин поддержал католиков на своей странице в Facebook.

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