Пентагон сообщил об успешных испытаниях прототипов крылатой ракеты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) объявило об успешных испытаниях двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты.

"DARPA и ВВС США сегодня объявили об успешном завершении испытаний двух вариантов концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC)", - говорится в заявлении Пентагона.

Отмечается, что прототипы во время испытаний были закреплены на фюзеляже самолета, теперь создатели ракеты готовы приступить к следующим фазам тестов в течение календарного года.

В рамках программы происходит создание ракеты наземного базирования.

США в настоящее время разрабатывают несколько видов гиперзвуковых ракет. Ранее в Пентагоне признали, что в этой области Штаты отстают от России и Китая.

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