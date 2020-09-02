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Пентагон сообщил об успешных испытаниях прототипов крылатой ракеты
02.09.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен – Sputnik. Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) объявило об успешных испытаниях двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты.
"DARPA и ВВС США сегодня объявили об успешном завершении испытаний двух вариантов концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC)", - говорится в заявлении Пентагона.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Отмечается, что прототипы во время испытаний были закреплены на фюзеляже самолета, теперь создатели ракеты готовы приступить к следующим фазам тестов в течение календарного года.
В рамках программы происходит создание ракеты наземного базирования.
США в настоящее время разрабатывают несколько видов гиперзвуковых ракет. Ранее в Пентагоне признали, что в этой области Штаты отстают от России и Китая.
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Ранее американское военное ведомство признавало, что Штаты отстают в этой области от России и Китая.
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