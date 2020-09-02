Минск: из-за перекрытия площади Богушевича утром образовались автомобильные пробки

Источник материала: Onliner

Вчера, 1 сентября, была предпринята попытка заблокировать движение на пр. Дзержинского в Минске. Это вызвало оперативную и гневную реакцию МВД, которое пообещало возбудить уголовное дело. Но уже сегодня, 2 сентября, проспект все же остановился в заторе. Утром сервис «Яндекс.Пробки» оценивал ситуацию в городе на семь-восемь баллов. Одной из причин стало запланированное перекрытие пл. Богушевича.

На 08:30 наиболее сложная ситуация складывалась на участке пр. Дзержинского. Пробка растянулась от пл. Богушевича до приснопамятной ул. Окрестина. Этот участок был раскрашен в бордовый цвет на «Яндекс.Картах», что означает критически медленное движение.





Не менее напряженная обстановка на ул. Немиге. Практически остановилось движение на отрезке от пл. Богушевича до пр. Победителей.

Водители, оценив перспективу ожидания, стали искать альтернативные маршруты. Однако и там стали возникать заторы. Наблюдаются затруднения в движении на первом городском кольце, ул. Ленина, Пономаренко, Романовская Слобода, Бобруйской и других.

Минск Яндекс.Карты

Толику в дорожную обстановку вносит и то, что в данный момент проводится реконструкция развязки пр. Победителей и ул. Орловской, где организована временная схема.

Напомним, как сообщалось ранее, в связи с проведением работ на пл. Богушевича 2 и 3 сентября вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта. По данным Мингорисполкома, перекрытия коснутся участков ул. Цеткин и Немиги. «Рассматривался вопрос о проведении ремонтных работ на площади Богушевича и прилегающим к ней улицам в выходные дни, — сообщили в исполкоме. — Но с учетом обстановки, складывающейся в последнее время на улицах города по выходным, было принято решение отремонтировать данные участки дорог в будние дни».

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Ближе к полудню пресс-служба Минской ГАИ прислала комментарий по данному поводу: «Сегодня в утренние часы в Минске наблюдались массовые задержки транспорта по пр. Дзержинского, ул. Немига, а также прилегающей к ним улично-дорожной сети. Данное затруднение движения связано с решением Мингорисполкома от 27 августа 2020 года о проведении ремонтных работ и введении запрета движения транспорта по отдельным направлениям. Указанными работами пропускная способность пр. Дзержинского значительно снижена. В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать альтернативные пути объезда – ул. Железнодорожную, 1-е и 2-е транспортное кольцо, а также иные улицы».