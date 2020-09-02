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В Фаниполе презентовали проект генерального плана развития города

02.09.2020 09:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 сентября в Фаниполе можно ознакомиться с презентацией проекта генерального плана города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Фаниполе презентовали проект генерального плана развития города

Такая возможность предоставлена всем желающим с 09:00 до 10:00 в здании исполнительного комитета. Замечания и предложения можно оставить там же в журнале общественного обсуждения, направить заказным письмом в адрес горисполкома или через сервис «Электронные обращения» на официальном сайте Дзержинского райисполкома.  

К слову, в ближайшее время будут представлены для общественного обсуждения и генпланы развития других городов-спутников.  

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Новости Беларуси. 2 сентября в Фаниполе можно ознакомиться с презентацией проекта генерального плана города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
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