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Более 470 электрозаправок появится в Беларуси до конца 2021 года
02.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен – Sputnik. До конца 2021 года по всей Беларуси будут установлены 472 зарядные станции для электромобилей, соответствующее постановление Совмина №511 от 28 августа опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.
Данным документом вносятся изменения в программу создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей, которая была утверждена в октябре 2018 года. Программа была разработана, чтобы простимулировать автомобилистов переходить на электромобили.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Согласно постановлению правительства, до конца 2021 года в Беларуси планируется построить 472 электрозаправки. Первоначально по всей стране собирались установить в этот срок 431 зарядную станцию для электромобилей. Опубликованный документ также содержит скорректированный перечень зарядных станций, создание которых предусмотрено программой.
Электрозаправочные станции появятся в столице в областных центрах. Также ЭЗС и установят на автодорогах категорий "М" и "М/Е". Так, в Минске планируется внедрение 331 зарядной станции, остальные - по всей стране.
Постановление Совмина вступило в силу с момента его официального опубликования.
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Первоначально планировалось установить в этот срок 431 зарядную станцию для электромобилей, однако Совмин решил увеличить их число.
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