ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валерий Карбалевич: Шансы на регистрацию партии «Вместе» близки к нулю

02.09.2020 10:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Идея о создании новой партии озвучена очень не вовремя - на волне массовых протестов, и она не имеет шансов на воплощение. В Беларуси партии не регистрируются с 2000 года.



Политолог аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич прокомментировал Thinktanks.by заявления штаба Бабарико о создании своей партии.

- Это означает, что людям, организовавшим эту пиар-акцию (я называю данное заявление именно пиар-акцией) нужно было заявить о себе и попытаться занять команду Бабарико, сформированной во время президентской кампании и оказавшейся без прав, так сказать. Теперь нужно имеющуюся энергию направить в практическое русло – чтобы люди не сидели без дела. Вот и придумали – создадим партию.

- Многие трактуют это как попытку штаба Бабарико подмять под себя Координационный совет и направить в другое русло политическую повестку дня.

- Я так ситуацию не вижу. Если речь идет про партию, то не могли они ставить своей задачей отставку Лукашенко. Было бы странно, если бы такая задача стала целью партии. Партия – это структура более далекого будущего, которая ставит целью борьбу за власть. Поэтому они и говорят про конституционную реформу», про экономические преобразования, хотя сформулировано крайне общо, за прозвучавшим заявлением я не вижу конкретной идеологии партии.

Подмять под себя Координационный совет – нет. Я скорее вижу попытку посмотреть за горизонт нынешних протестов. И не более того.

- Насколько удачный момент выбран для подобного заявления?

- Момент не совсем удачный, потому что массовые протесты объединяют людей с различными политическими взглядами, разными идеологиями, разными ценностями, их объединяет одно – все они против Лукашенко. А политическая партия требует более очерченной идеологии или хотя бы более конкретных тезисов. В этом смысле партия может стать причиной, которая может оттолкнуть ту часть населения, которая не будет разделять их идеологию.

Во-вторых, во время массовых протестов ставить вопрос о партии выглядит как попытка переключить и повестку дня, и изменить смысл протеста. Что, собственно, и сказала Светлана Тихановская. Не ко времени занялись созданием партии, чему дипломатично удивился даже Павел Латушко. В условиях протестного подъема разговор о партии – это рутинизация политического процесса, даже бюрократизация. В этом смысле подобное заявление действительно звучит как диссонанс.


А самое главное, я не вижу практической реализации этой идеи, потому что партии в Беларуси не регистрируются с 2000 года. Думаю, шансы на регистрации партии «Вместе» близки к нулю: зачем Лукашенко легализация деятельности Виктора Бабарико и самой Марии Колесниковой?

Думаю, эту идею ждет участь предложения штаба Бабарико о проведении референдума по Конституции. Помните ролик, обнародованный уже после ареста Бабарико? Ничего из той идеи не получилось, да ее не особо пытались и продвигать – не до того было. Идея останется голой идеей.

Партия – инструмент демократического государства, с помощью которого населения отстаивает свои интересы в представительных органах. В Беларуси нет ни представительных органов, ни выборов, поэтому в существующей авторитарной системе роль партий весьма странная: 15 зарегистрированных партий мертвые, а остальные пытаются только выжить.

- Как вам видится дальнейшая политическая судьба Марии Колесниковой в свете объявленной инициативы?

- Думаю, политическая судьба Колесниковой может сложиться неплохо: если она не станет делать ошибок, странных заявлений, которые она уже делала. Она – одна из главных медийных фигур сегодняшнего протеста, Колесникова с Латушко – главные фигуры, с которыми отождествляют работу Координационного совета. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идея о создании новой партии озвучена очень не вовремя - на волне массовых протестов, и она не имеет шансов на воплощение. В Беларуси партии не регистрируются с 2000...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Мезин: Сидеть в "Динамо" третьим голкипером и я могу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика