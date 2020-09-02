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Парящие флаги. В ЖК «Каскад» повесили знамена между домами, но за ними, похоже, уже пришли
Источник материала: Onliner
Новостройки (особенно если это целые жилые районы, а не воткнутые среди старого жилфонда столбики) стали настоящими протестными очагами. Гигантские бело-красно-белые флаги, тематические «вечеринки» — это из уже сделанного. Что еще придумает народная смекалка — неизвестно. Вчера вечером жилой комплекс «Каскад», наученный опытом других ЖК, довольно легко лишавшихся знамен, придумал настоящую инсталляцию. Жильцы натянули между домами тросы, а на них повесили флаги. Получилась новая достопримечательность — парящие флаги.
Выглядит все так. Судя по снимкам, присланным читателем, над ЖК развевается не менее десяти флагов.
Естественно, такое своеволие не могло не привлечь внимания. Как сообщает Telegram-канал
Фото «Чай з малинавым варэннем»
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Новостройки (особенно если это целые жилые районы, а не воткнутые среди старого жилфонда столбики) стали настоящими протестными очагами. Гигантские...
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