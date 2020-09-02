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Skoda представила свой первый электрический кроссовер - Enyaq iV

02.09.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До прошедшей накануне в Праге красочной презентации кроссовера Enyaq iV компания Skoda всячески старалась подогреть интерес публики к своему первенцу на электрической платформе Volkswagen MEB. Разработчики настолько активно делились различными подробностями, что скрывать уже практически нечего!


Напомним, что в Skoda уже рассказывали о технической начинке Enyaq iV, после чего появились скетчи с изображением интерьера и экстерьера электромобиля. Внешность кроссовера характеризуется множеством скульптурных линий и чистых поверхностей, а также полностью светодиодными фарами (за доплату будет предложена матричная оптика), при создании которых дизайнеры вдохновлялись богемским хрусталем.


А еще в Skoda уточнили габариты машины. Если раньше было заявлено 4685 мм длины, то теперь речь идет о 4649 мм, между осями насчитывается 2765 мм. Ширина и высота Enyaq iV — 1879 мм и 1616 мм соответственно, а электромобильная компоновка (отсутствие центрального тоннеля) обещает просторный салон с ровным полом и багажник объемом 585 л.


Передняя панель в салоне «паркетника» разделена на несколько уровней, а сам интерьер по замыслу создателей, должен создавать атмосферу лаунж-зоны. В «базе» у Enyaq iV — виртуальная приборная панель с экраном на 5,3 дюйма, центральный дисплей мультимедиа-системы — 10- или 13-дюймовый (в зависимости от версии).


В отделке широко использованы натуральные и переработанные материалы. Например, один из вариантов предусматривает обивку сидений, на 40% изготовленную из натуральной шерсти и на 60% из материала, выполненного из смеси полиэстера (получен из переработанных ПЭТ-бутылок). Еще один вариант — сиденья, выполненные из искусственной кожи, полученной методом переработки экстракта листьев оливкового дерева.


В гамме кроссовера будет пять модификаций. Они различаются типом привода (задний или полный), одно- (с отдачей 148, 180 и 204 л.с.) или двухмоторной (265 и 306 л.с.) компоновкой, а также тремя версиями тяговой батареи (емкостью 55, 62 и 82 кВтч). На одном заряде Enyaq iV сможет преодолевать от 340 до 510 км по циклу WLTP.



Серийный выпуск электрического кроссовера Skoda начнется в конце текущего года, а первые клиенты получат машины в начале 2021 года. Причем это будут Enyaq iV в особом исполнении Founders Edition (тираж будет ограничен 1895 экземплярами), посвященном рыночному дебюту модели — такие кроссоверы получат специфический декор и расширенный набор опций.

 
 
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В Праге прошла премьера кроссовера Enyaq iV, который стал первой моделью Skoda на модульной электрической платформе Volkswagen MEB.
 
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