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Белорусская группа Dlina Volny посвятила новую песню всем протестующим
Источник материала: Tut.by
Белорусская дарк-диско-группа Dlina Volny выпустила сингл Whatever happens next, вдохновленную ситуацией в стране и посвященную всем протестующим.
Сингл на английском, в переводе в нем звучат такие строчки: «Спасибо, что проснулись», «Мы можем дать отпор», «Мы будем бороться, что бы ни случилось дальше».
— Мы посвящаем эту песню всем тем, кто борется за свои права, за свободу и за правду. Мы уже не будем такими как прежде, — поделилась группа.
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Белорусская дарк-диско-группа Dlina Volny выпустила сингл Whatever happens next, вдохновленную ситуацией в стране и посвященную всем протестующим.
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