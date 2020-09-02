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Белорусская группа Dlina Volny посвятила новую песню всем протестующим

02.09.2020 11:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская дарк-диско-группа Dlina Volny выпустила сингл Whatever happens next, вдохновленную ситуацией в стране и посвященную всем протестующим.

Сингл на английском, в переводе в нем звучат такие строчки: «Спасибо, что проснулись», «Мы можем дать отпор», «Мы будем бороться, что бы ни случилось дальше».

— Мы посвящаем эту песню всем тем, кто борется за свои права, за свободу и за правду. Мы уже не будем такими как прежде, — поделилась группа.

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Белорусская дарк-диско-группа Dlina Volny выпустила сингл Whatever happens next, вдохновленную ситуацией в стране и посвященную всем протестующим.
 
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