Белорусская группа Dlina Volny посвятила новую песню всем протестующим

Белорусская дарк-диско-группа Dlina Volny выпустила сингл Whatever happens next, вдохновленную ситуацией в стране и посвященную всем протестующим.

Сингл на английском, в переводе в нем звучат такие строчки: «Спасибо, что проснулись», «Мы можем дать отпор», «Мы будем бороться, что бы ни случилось дальше».

— Мы посвящаем эту песню всем тем, кто борется за свои права, за свободу и за правду. Мы уже не будем такими как прежде, — поделилась группа.

