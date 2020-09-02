Грузовик МАЗ полыхал на окраине Гомеля - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

ЧП случилось днем на улице Виноградной на окраине Гомеля. В 13:40 в службу спасения по телефону "101" сообщили о том, что горит грузовой автомобиль МАЗ, спасатели выехали на помощь.

Выяснилось, что возгорание произошло в результате обрыва линии электропередач и падения проводов на кабину автомобиля. Работники МЧС сумели быстро потушить грузовик.

В результате пожара уничтожена кабина МАЗа, оказались повреждены колеса. Обошлось без пострадавших. Причина пожара в данный момент устанавливается.

"Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования", - сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

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