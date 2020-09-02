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В минском офисе PandaDoc проходит обыск. Директора забрали

02.09.2020 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском, сообщил Telegram-канал «МотолькоПомоги». Эту информацию Onliner подтвердил основатель и руководитель компании Микита Микадо. По его словам, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований.

Большинство сотрудников PandaDoc работает из дома, поэтому информации о происходящем в офисе пока почти нет. Также Микита сообщил, что «директора забрали».

Руководитель PandaDoc Микита Микадо в августе предложил инициативу по финансовой помощи сотрудникам силовых ведомств, которые уйдут со службы.

PandaDoc представлена в трех странах: Беларуси, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами. Суммарно PandaDoc привлекла около $50 миллионов инвестиций.

(будет дополнено)

 
 
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В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском, сообщил Telegram-канал «МотолькоПомоги». Эту информацию Onliner подтвердил основатель и руководитель компании...
 
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