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В минском офисе PandaDoc проходит обыск. Директора забрали
Источник материала: Onliner
В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском, сообщил Telegram-канал «
Большинство сотрудников PandaDoc работает из дома, поэтому информации о происходящем в офисе пока почти нет. Также Микита сообщил, что «директора забрали».
Руководитель PandaDoc Микита Микадо в августе предложил инициативу по финансовой помощи сотрудникам силовых ведомств, которые уйдут со службы.
PandaDoc представлена в трех странах: Беларуси, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами. Суммарно PandaDoc привлекла около $50 миллионов инвестиций.
(будет дополнено)
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В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском, сообщил Telegram-канал «МотолькоПомоги». Эту информацию Onliner подтвердил основатель и руководитель компании...
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