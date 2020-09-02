СМИ: ЕС не включил Лукашенко в предварительный санкционный список

Эксперты из стран Евросоюза подготовили предварительный список лиц, против которых будут введены санкции за фальсификации выборов и насилие в отношении протестующих.

Как сообщает Польское радио со ссылкой на своего специального корреспондента в Брюсселе, в список включены 17 человек, Александра Лукашенко в нем нет. Перечень может быть одобрен на следующей неделе послами стран ЕС, после чего его официально утвердят на уровне министров.

«Сообщается, что подготовленный список остается открытым, а это значит, что в него в любое время могут быть добавлены новые имена. Потенциально в него могут войти даже 30 человек, — отмечает Польское радио. — Планируемые санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание финансовых активов в европейских банках».

19 августа на внеочередной встрече Европейского совета по ситуации в Беларуси главы стран ЕС договорились о введении санкций против тех, кто ответствен за насилие и репрессии в отношении мирных граждан, а также за фальсификацию выборов.

28 августа после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что в санкционный список Евросоюза будут включены белорусские чиновники высокого уровня.

«Я не могу назвать точного числа или точных имен лиц, в отношении которых будут введены санкции, — сказал Боррель. — Во-первых, поскольку это конфиденциальная информация. Во-вторых, поскольку страны ЕС еще предлагают имена чиновников, в отношении которых должны быть собраны достаточные доказательства. Мы двигаемся в направлении списка из 20 человек, но он может поэтапно расширяться в будущем, все будет зависеть от развития ситуации».

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции в отношении ряда белорусских должностных лиц. Информацию об этом одновременно опубликовали внешнеполитические ведомства Латвии, Эстонии и МВД Литвы.