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Льготный кредит закончился. Банк отказался кредитовать Geely под 3,9%

02.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 сентября Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на приобретение автомобилей Geely под 3,9% годовых в течение грейс-периода. Теперь самая низкая ставка почти в два раза выше.

Как отмечает пресс-служба банка, сейчас машины Geely можно взять под 7,7% годовых на время грейс-периода, который в зависимости от размера первого взноса — без аванса, от 10%, от 25% — составляет 1,5/2/3 года соответственно, далее — под 13,51% годовых (показатели привязаны к ставке рефинансирования). Срок кредитования — до 10 лет.

Как подчеркнули в одном из дилерских центров, процентные ставки в других банках, выдающих кредиты на приобретение автомобилей, выше. Следовательно, финансовая программа Беларусбанка все равно остается наиболее выгодной.

— Возобновится ли льготное кредитование в будущем? На этот счет пока никакой информации нет. Каким образом это отразится на продажах автомобилей Geely на внутреннем рынке, спрогнозировать сложно. В последнее время много Geely приобретается и за наличные деньги, поэтому это скорее будет зависеть от моделей в наличии, а также от работы наших автоцентров в целом, — рассказали av.by в «Лакшери Моторс Плюс».

Напомним, в Беларуси модельный ряд Geely представлен автомобилями, собранными методом полноценной сборки на борисовском предприятии СЗАО «БелДжи»: кроссоверами Geely Atlas, Geely Coolray, Geely Emgrand X7 и седаном Geely Emgrand 7.
 
 
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С 1 сентября Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на приобретение автомобилей Geely под 3,9% годовых в течение грейс-периода. Теперь самая низкая ставка почти в...
 
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