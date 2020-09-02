Льготный кредит закончился. Банк отказался кредитовать Geely под 3,9%

Как отмечает пресс-служба банка, сейчас машины Geely можно взять под 7,7% годовых на время грейс-периода, который в зависимости от размера первого взноса — без аванса, от 10%, от 25% — составляет 1,5/2/3 года соответственно, далее — под 13,51% годовых (показатели привязаны к ставке рефинансирования). Срок кредитования — до 10 лет.





Как подчеркнули в одном из дилерских центров, процентные ставки в других банках, выдающих кредиты на приобретение автомобилей, выше. Следовательно, финансовая программа Беларусбанка все равно остается наиболее выгодной.





— Возобновится ли льготное кредитование в будущем? На этот счет пока никакой информации нет. Каким образом это отразится на продажах автомобилей Geely на внутреннем рынке, спрогнозировать сложно. В последнее время много Geely приобретается и за наличные деньги, поэтому это скорее будет зависеть от моделей в наличии, а также от работы наших автоцентров в целом, — рассказали av.by в «Лакшери Моторс Плюс».





Напомним, в Беларуси модельный ряд Geely представлен автомобилями, собранными методом полноценной сборки на борисовском предприятии СЗАО «БелДжи»: кроссоверами Geely Atlas, Geely Coolray, Geely Emgrand X7 и седаном Geely Emgrand 7.