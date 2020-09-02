ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Придумывают на ходу: до выборов Лукашенко говорил о боевиках под Псковом, сейчас Лавров - об экстремистах под Волынью

02.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в попытке вмешательства в ситуацию в Беларуси, хотя на самом деле грубо вмешивается в наши внутренние дела именно Россия и это видно невооруженным глазом даже обывателям.

На совместной пресс-концеренции с находящимся сейчас в Москве главной белорусского МИД Макем (вопрос: а что он там делает, если не обсуждает, как продать белорусский суверенитет подороже?) Лавров заявил, что уверен, что есть те, кто заинтересован, чтобы мирные протесты в Беларуси сорвались в конфронтационные выступления.

— Есть подтвержденные сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины, — уверен он, подчеркнув, что действующие там структуры провоцируют радикальные действия в Минске и других городах Беларуси, финансируют соответствующие мероприятия.

В Украине, продолжил Лавров, ведется подготовка экстремистов, в частности в Волынской области.

— По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов, тренированных в Волынской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь, — считает Лавров.

«Боевики» российские и украинские

Как напоминает tut.by, 29 июля белорусские власти заявили о задержанных «33 боевиках из ЧВК Вагнера». После резкого сближения после выборов, Минск передал задержанных Москве, которые назвали задержание провокацией украинских и американских спецслужб. В риторике Лукашенко все чаще стала мелькать тема Украины.

«Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны. Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда, — заявил Лукашенко 14 августа.

«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы», — сказал он 16 августа.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в попытке вмешательства в ситуацию в Беларуси, хотя на самом деле грубо вмешивается в наши внутренние дела именно Россия...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лукашенко — президент раскола белорусского общества»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика