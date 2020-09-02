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Макей и Лавров пригрозили Западу

02.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министры иностранных дел Беларуси и России пригрозили странам Запада.

Макей и Лавров пригрозили Западу
Фото из микроблога МИД Беларуси

Так, в частности, Владимир Макей заявил, что Минск примет ответные санкции в отношении отдельных лиц в Латвии, Литвы и Эстонии.

Как пишет DW, штрафные меры затронут тех, кто, по мнению властей, вмешивался во внутренние дела Беларуси. Конкретные имена или должности пока не называются.

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва собирается «достойно, твердо отвечать» на все попытки оторвать Беларусь от России «путем неуклюжих заигрываний с Минском».

 
Теги: Минск
 
 
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Министры иностранных дел Беларуси и России пригрозили странам Запада.
 
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