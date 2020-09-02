Макей и Лавров пригрозили Западу

Министры иностранных дел Беларуси и России пригрозили странам Запада.



Фото из микроблога МИД Беларуси

Так, в частности, Владимир Макей заявил, что Минск примет ответные санкции в отношении отдельных лиц в Латвии, Литвы и Эстонии.

Как пишет DW , штрафные меры затронут тех, кто, по мнению властей, вмешивался во внутренние дела Беларуси. Конкретные имена или должности пока не называются.

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва собирается «достойно, твердо отвечать» на все попытки оторвать Беларусь от России «путем неуклюжих заигрываний с Минском».