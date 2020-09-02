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Макей и Лавров пригрозили Западу
Источник материала: Навiны
Министры иностранных дел Беларуси и России пригрозили странам Запада.
Так, в частности, Владимир Макей заявил, что Минск примет ответные санкции в отношении отдельных лиц в Латвии, Литвы и Эстонии.
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В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва собирается «достойно, твердо отвечать» на все попытки оторвать Беларусь от России «путем неуклюжих заигрываний с Минском».
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Министры иностранных дел Беларуси и России пригрозили странам Запада.
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